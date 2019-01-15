2019-01-15T18:17:57+03:00
Общество

За 2018 год в Казани за нарушения ПДД на водителей общественного транспорта составили более 17 тысяч протоколов

В Госавтоинспекции столицы Татарстана подвели итоги работы
Лика ИСАЕВА
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Во время подведения итогов работы сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД Казани за 2018 год выяснилось, что за это времяк административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водители общественного транспорта были привлечены 17 056 раз.

Также, инспектора задержали 338 водителей за повторную пьянку за рулем, при этом было возбуждено 314 уголовных дел. На дорогах города погибло 38 человек, среди них один ребенок.

Уменьшилось по сравнению с 2017 годом количество аварий, произошедших по вине пешеходов - их было 225, в 2017 году - 247. В них погибло 20 человек и ранено 208.

Неоценимую помощь в работе по наведению порядка на дорогах Казани оказывают муниципальные служащие. Ими было зафиксированы доказательства по более, чем 11 тысячам нарушениям ПДД.

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