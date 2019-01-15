В июне "Рубин" выселят с "Казань Арены"
Уже с первого дня лета главную арену столицы Татарстана - "Казань Арену", закроют для футбольных матчей. Именно данный стадион примет у себя церемонию открытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019.
С 1 июня арену начнут готовить к этому мероприятию. При этом пострадать может и газон арены, на восстановление которого может потребоваться от 40 до 100 миллионов рублей.
Организаторы шоу хотят построить грандиозную конструкцию в самом центре стадиона для чего в в середине для нее придется залить фундамент.
Возможно, вернуться на «Казань Арену» «Рубин» сможет только в октябре. До этого времени он будет играть на Центральном стадионе столицы Татарстан, который ранее и был заявлен как место проведения церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills-2019.
Напомним, соревнования по рабочим профессиям пройдут в Казани с 22 по 27 августа.
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