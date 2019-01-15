2019-01-15T21:00:20+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл ради веников срубил пихты на 104 тысячи рублей

Полицейские довольно быстро вышли на след «черного лесоруба»
Олег ЛУГОВОЙ
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Он вязал их из веток, оставляя срубленные стволы, а потом продавал.Он вязал их из веток, оставляя срубленные стволы, а потом продавал.Фото: Лидия Шумкова
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Накануне в полицию Марий Эл поступило сообщение о незаконной вырубке 12 деревьев пихты в Кумьинском участковом лесничестве.

Правоохранители, выехав на место происшествия, довольно быстро вычислили «черного лесоруба». Им оказался 40-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина признался полицейским в незаконной вырубке и сообщил, что ему нужны были только ветки пихты. Из них он делал веники, которые потом продавал.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в МВД Марий Эл.

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