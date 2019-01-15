На Татарстан, Чувашию и Марий Эл обрушится метель

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-15T16:47:10+03:00

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По данным Гидрометцентра Татарстана 16 января на территории республики будет облачно, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах метель и гололед. Ветер порывистый, скоростью до 15-20 м/с, а где-то и до 23 м/с.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза. Днем столбики термометра в некоторых районах Татарстана максимум поднимутся до нулевой отметки.

Подобная погода ожидается также в Марий Эл. Синоптики прогнозируют там метель и сильные снегопады, скорость ветра повысится до 15 м/с.

Схожая ситуация и в Чувашии. Снегопад в республике ожидают с 7 часов утра и он будет идти до часу ночи. Пик осадков ожидается с 9.00 до 18.00.

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