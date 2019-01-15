2019-01-15T16:47:10+03:00
Общество

На Татарстан, Чувашию и Марий Эл обрушится метель

Порывы ветра будут достигать 23 м/с
Маргарита АФИНОГЕНОВА
Поделиться:
Сильный снегопад продлится минимум сутки.Сильный снегопад продлится минимум сутки.Фото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

По данным Гидрометцентра Татарстана 16 января на территории республики будет облачно, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах метель и гололед. Ветер порывистый, скоростью до 15-20 м/с, а где-то и до 23 м/с.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза. Днем столбики термометра в некоторых районах Татарстана максимум поднимутся до нулевой отметки.

Подобная погода ожидается также в Марий Эл. Синоптики прогнозируют там метель и сильные снегопады, скорость ветра повысится до 15 м/с.

Схожая ситуация и в Чувашии. Снегопад в республике ожидают с 7 часов утра и он будет идти до часу ночи. Пик осадков ожидается с 9.00 до 18.00.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В июне "Рубин" выселят с "Казань Арены"
Владимиру Путину подарили хоккейную клюшку из Татарстана
В 2018 году в Татарстане на 500 миллионов рублей выросли доходы и расходы ФСС
В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес"
В Казани сотрудники ГИБДД подарили автолюльку роженнице, которую сопровождали в больницу с сиреной и мигалками
Казанские студенты просят ввести в городе льготный проездной билет
В Казани вынесли приговор погромщикам ТЦ "Алтын"
В Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного соципотечного дома
Появилось видео момента столкновения троллейбуса и автобуса в Казани
Жители Набережных Челнов вторые в России по уверенности в завтрашнем дне
Жителей Казани бесплатно обучат английскому, китайскому и турецкому языкам
Сломал челюсть и изнасиловал: в Чувашии бездомного приговорили к 8 годам колонии
Генплан Набережных Челнов за 21 миллион рублей разработает КГАСУ
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю выросла в два раза
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
На Крещение жителям Набережных Челнов предлагают обливаться освященной водой вне водоема
23 января глава Чувашии выступит с ежегодным обращением к Госсовету
Из Казани открываются прямые авиарейсы в Салехард
С жителя Татарстана банк требовал 2,7 миллиона рублей за просроченный кредит
В Татарстане пенсионерку осудили за заведомо ложный донос
В Казани скончался экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Звезда сериалов «Склифосовский» и «Зайцев +1» стала актрисой театра из Набережных Челнов
В Казани собака провалилась в выгребную яму, ее спасали сотрудники МЧС
В Татарстане КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом