В Казани полицейские задержали любителя обворовывать УАЗики
В конце декабря прошлого года житель Казани заявил в полицию о том, что у него ночью угнали автомобиль УАЗ, который он оставил во дворе дома на улице Серова.
Правоохранители изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего. Благодаря чему им удалось выйти на след подозреваемого. Последний, к слову, не особо себя утруждал, оставив, угнанную машину прямо около своего подъезда. Правда, перед этим он вытащил из нее вещи и аккумулятор. Стоимость похищенного составила 13 тысяч рублей.
В Казани полицейские задержали любителя обворовывать УАЗики.
26-летний ранее уже судимый казанец свою вину полностью признал.
- Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за совершение аналогичных преступлений. Причем в каждом случае, его внимание привлекали автомобили исключительно марки УАЗ, - сообщили в УМВД Казани. - В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела за угон и кражу. Он находится под подпиской о невыезде на надлежащем поведении