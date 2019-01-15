2019-01-15T19:42:01+03:00
Происшествия

В Казани полицейские задержали любителя обворовывать УАЗики

В последний раз он особо себя не утруждал и оставил угнанный автомобиль прямо около своего подъезда [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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26-летний ранее уже судимый казанец свою вину полностью признал.26-летний ранее уже судимый казанец свою вину полностью признал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце декабря прошлого года житель Казани заявил в полицию о том, что у него ночью угнали автомобиль УАЗ, который он оставил во дворе дома на улице Серова.

Правоохранители изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего. Благодаря чему им удалось выйти на след подозреваемого. Последний, к слову, не особо себя утруждал, оставив, угнанную машину прямо около своего подъезда. Правда, перед этим он вытащил из нее вещи и аккумулятор. Стоимость похищенного составила 13 тысяч рублей.

В Казани полицейские задержали любителя обворовывать УАЗики.

26-летний ранее уже судимый казанец свою вину полностью признал.

- Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за совершение аналогичных преступлений. Причем в каждом случае, его внимание привлекали автомобили исключительно марки УАЗ, - сообщили в УМВД Казани. - В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела за угон и кражу. Он находится под подпиской о невыезде на надлежащем поведении

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