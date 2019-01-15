2019-01-15T16:57:03+03:00
Спорт

Владимиру Путину подарили хоккейную клюшку из Татарстана

Подобный спортинвентарь из композитных материалов создаются при участии известных профессиональных игроков среди которых и капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов
Алина ГАБДУЛИНА
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Подарок был вручен во вторник, 15 январяПодарок был вручен во вторник, 15 январяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин получил небольшой подарок из Татарстана – клюшку из композитного материала с надписью «Россия» и государственным гербом. Она была произведена на заводе «Заряд» в Набережных Челнах. Подарок был вручен во вторник, 15 января, Главе государства вручили представители клуба лидеров Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Отметим, в этот вторник Владимир Путин посетил стенд Клуба лидеров по продвижению бизнес-инициатив АСИ на выставке, приуроченной к заседанию наблюдательного совета Агентства. Там, в том числе, были представлены татарстанские клюшки, посвященные российскому оружию: С-400, АК-47, Т-90.

Напомним, этот хоккейный спортинвентарь создается в Набережных Челнах при участии известных профессиональных игроков среди которых и капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.

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