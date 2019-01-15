2019-01-15T17:15:55+03:00
Спорт

Дакар-2019: Экипаж «КАМАЗ-Мастер» сохранил лидерство, несмотря на проигрыш в седьмом этапе

Победу на последнем спецучастке одержал Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой
Маргарита АФИНОГЕНОВА
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Фото: КАМАЗ-Мастер.Фото: КАМАЗ-Мастер.
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Ралли «Дакар-2019» в самом разгаре. При этом, татарстанская команда «КАМАЗ-Мастер», которую в последнее время преследует какой-то злой рок, продолжает уверенно лидировать в зачете грузовиков.

Правда, седьмой этап у «камазовцев» не задался. С большим отрывом выиграл голландец Жерар де Рой. Лидер общего зачета Эдуард Николаев уступил ему

более чем 35 минут и показал третий результат. А экипаж Дмитрия Сотникова потерял 1 час 25 минут и финишировал пятым.

В общем зачёте лидерство всё также удерживает экипаж Николаева. Его команда опережает Жерара де Роя на один час и 15 минут. Вторым идёт Дмитрий Сотников, преимущество которого над последним составляет почти 43 минуты.

Отметим, что за последние несколько дней «КАМАЗ-Мастер» лишился на «Дакаре» двух экипажей. Андрея Каргинова сняли с ралли за то, что он сбил зрителя во время гонки, а у Айрата Мардеева сломался автомобиль.

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