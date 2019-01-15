В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес"
В этот вторник, 15 января, утром по улицам Казани от инспекторов ДПС полка ДПС УГИБДД УМВД Казини на большой скорости пытался скрыться автомобиль "Мерседес" с госномерами Нижегородской области. Остановить иномарку удалось при помощи подоспевших на помощь коллег из УМВД Казани.
В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес".соцсети
Внешне водитель производил впечатления трезвого человека, потому и непонятно стали причины его нежелания встречаться с инспекторами ДПС. Все разъяснил тест на наркотики, который пришлось пройти мужчине в РНД - анализ показал, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом "КП-Казань" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
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