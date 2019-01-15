2019-01-15T16:09:44+03:00
Происшествия

В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес"

Водитель иномарки был под кайфом [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В этот вторник, 15 января, утром по улицам Казани от инспекторов ДПС полка ДПС УГИБДД УМВД Казини на большой скорости пытался скрыться автомобиль "Мерседес" с госномерами Нижегородской области. Остановить иномарку удалось при помощи подоспевших на помощь коллег из УМВД Казани.

В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес".соцсети

Внешне водитель производил впечатления трезвого человека, потому и непонятно стали причины его нежелания встречаться с инспекторами ДПС. Все разъяснил тест на наркотики, который пришлось пройти мужчине в РНД - анализ показал, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом "КП-Казань" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В июне "Рубин" выселят с "Казань Арены"
Владимиру Путину подарили хоккейную клюшку из Татарстана
На Татарстан, Чувашию и Марий Эл обрушится метель
В 2018 году в Татарстане на 500 миллионов рублей выросли доходы и расходы ФСС
В Казани сотрудники ГИБДД подарили автолюльку роженнице, которую сопровождали в больницу с сиреной и мигалками
Казанские студенты просят ввести в городе льготный проездной билет
В Казани вынесли приговор погромщикам ТЦ "Алтын"
В Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного соципотечного дома
Появилось видео момента столкновения троллейбуса и автобуса в Казани
Жители Набережных Челнов вторые в России по уверенности в завтрашнем дне
Жителей Казани бесплатно обучат английскому, китайскому и турецкому языкам
Сломал челюсть и изнасиловал: в Чувашии бездомного приговорили к 8 годам колонии
Генплан Набережных Челнов за 21 миллион рублей разработает КГАСУ
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю выросла в два раза
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
На Крещение жителям Набережных Челнов предлагают обливаться освященной водой вне водоема
23 января глава Чувашии выступит с ежегодным обращением к Госсовету
Из Казани открываются прямые авиарейсы в Салехард
С жителя Татарстана банк требовал 2,7 миллиона рублей за просроченный кредит
В Татарстане пенсионерку осудили за заведомо ложный донос
В Казани скончался экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Звезда сериалов «Склифосовский» и «Зайцев +1» стала актрисой театра из Набережных Челнов
В Казани собака провалилась в выгребную яму, ее спасали сотрудники МЧС
В Татарстане КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом