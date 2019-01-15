СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-15T16:09:44+03:00

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В этот вторник, 15 января, утром по улицам Казани от инспекторов ДПС полка ДПС УГИБДД УМВД Казини на большой скорости пытался скрыться автомобиль "Мерседес" с госномерами Нижегородской области. Остановить иномарку удалось при помощи подоспевших на помощь коллег из УМВД Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686431" frameborder="0"></iframe> В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес".соцсети

Внешне водитель производил впечатления трезвого человека, потому и непонятно стали причины его нежелания встречаться с инспекторами ДПС. Все разъяснил тест на наркотики, который пришлось пройти мужчине в РНД - анализ показал, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом "КП-Казань" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

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