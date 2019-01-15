В Чувашии осудили водителя инкассаторского броневика, по чьей вине погибли три человека
В Козловском районном суде вынесли приговор 35-летнему водителю инкассаторского автомобиля, по вине которого погибли три человека. Напомним, авария произошла 1 октября 2018 года на участке дороги, известной в республике как старая трасса М7 - после сооружения моста через Волгу этой дорогой пользуются редко.
На большой скорости инкассаторский броневик вылетел на встречку, выбросил в кювет "Ладу Калину" с госномерами Татарстана, и упал на нее сверху. В результате этой аварии погибли три человека из легковушки - инвалид и сопровождающие его лица.
По решению суда 35-летний водитель броневика проведет в колонии-поселении 2 года 8 месяцев, также его лишают водительских прав на два года.
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