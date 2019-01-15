2019-01-15T16:30:12+03:00
Общество

В 2018 году в Татарстане на 500 миллионов рублей выросли доходы и расходы ФСС

В частности, обеспечение инвалидов республики необходимыми средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением достигло 1 миллиарда 50 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году составили почти 1,8 миллиардов рублейРасходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году составили почти 1,8 миллиардов рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Если в 2017 году доходы и расходы фонда социального страхования в Татарстане составляли 18 миллиардов рублей, то в прошлом году они достигли 18,5 миллиардов.

Вместе с тем, обеспечение инвалидов республики необходимыми средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением за последние три года увеличилось на 25%. В частности, в прошлом году этот показатель увеличился до 1 миллиарда 50 миллионов рублей. Фондом принято 93 тысячи заявок, из которых исполнено было более 89 тысяч.

Известно также, что расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году составили почти 1,8 миллиардов рублей. В эту сумму входят ежемесячные и единовременные выплаты, оплата протезов, технических средств реабилитации, выплаты родственникам погибших на производстве и профилактика травматизма.

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