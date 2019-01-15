В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли пенсионерке отыскать свой дом

СЕГОДНЯ 19:11 2019-01-15T19:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Йошкар-Оле сотрудникам Росгвардии Марий Эл пришлось оказывать помощь заблудившейся в городе женщине. Испуганную незнакомку пенсионного возраста обнаружила в своем подъезде жительница одного из домов на улице Ленина. Пенсионерка не отвечала на вопросы, назвала только свое имя.

- В ходе разбирательства и установления личности гражданки сотрудники Росгвардии выяснили, что 67-летняя местная жительница заблудилась и перепутала адрес своего проживания, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Пенсионерку передали родственникам, которые поблагодарили за помощь.