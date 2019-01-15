Автоинспекторы Татарстана помогли тверскому водителю выбраться с фурой из сугроба

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-15T18:56:58+03:00

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В роли спасателей оказался патрульный экипаж Госавтоинспекции МВД Татарстана, заметивший на 6-м километре автодороги "Елабуга-Ижевск" съехавший с дороги грузовик "Вольво" с полуприцепом. Водитель рассказал сотрудникам специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстана старшему лейтенанту полиции Алмазу Хашимову и лейтенанту полиции Альмиру Ахметову, что он следует из Ханты-Мансийского автономного округа в Калугу. Во время движения грузовик занесло и выбросило в кювет, где многотонная фура увязла в снегу. Самостоятельно выбраться из снежного плена он не смог, и основательно замерз.

Первым делом офицеры обогрели водителя в салоне патрульного автомобиля, угостив горячим чаем. Затем они остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль дорожных служб и попросили его выдернуть транспортное средство на проезжую часть.

- Водитель автомобиля «Вольво» поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.