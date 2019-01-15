2019-01-15T17:58:13+03:00
Авто

В Казани до 30 января перекрыто движение на улицах поселка Плодопитомник

Там будут прокладывать канализацию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, до 30 января в коттеджном поселке Плодопитомник перекроют движение транспорта по ряду улиц. Это будет сделано в связи с проведением там работ по прокладке канализации для местных жителей.

Итак, до этого времени для проезда автомобилистов будут недоступны следующие участки: улиц Жасминная (от дома №30 до улицы Листопадная), Жимешле (от дома №1 до улицы Листопадная) и Листопадная в районе дома №13а.

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