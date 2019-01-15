2019-01-15T15:02:05+03:00
Происшествия

В Казани вынесли приговор погромщикам ТЦ "Алтын"

Всех их признали виновными в хулиганстве и уничтожении чужого имущества [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вахитовский районный суд Казани вынесли приговор для 10 жителей города, которые участвовали в налете и погроме ТЦ "Алтын", которое произошло в марте 2017 года. Напомним, вечером на первый этаж ТЦ ворвались люди в масках и разгромили торговые ряды.

В центре Казани неизвестные в масках с битами разгромили торговый центр «Алтын».Соцсети

Погромщиков вычислили и взяли под стражу на время следствия. Один из участников этого нападения - Артур Ювкаев, до сих пор находится в федеральном розыске.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал их виновными. Пятерым из них - 35-летний Марат Гимадеев, 26-летний Марс Юсупов, 27-летний Тимур Вафин, 27-летний Дмитрий Самохин и 25-летний Роберт Карапетян получили условные сроки - от 1 года до 3 лет.

К реальным срокам приговорили 31-летнего Аделя Гафарова - к 4 годам и 4 месяцеам колонии общего режима, 27-летнего Илью Спиридонова и 27-летнего Игоря Потапова - к 3 годам и 5 месяцам общего режима, на строгий режим уедут 33-летний Адель Габидуллин - на 3 года и 4 месяца и 28-летний Ильназ Тайшибаев - на 5 лет стогого режима.

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