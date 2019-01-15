2019-01-15T15:23:20+03:00
Общество

Казанские студенты просят ввести в городе льготный проездной билет

На данный момент петицию подписали уже 440 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Раньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте – за 50 поездок нужно было отдать 750 рублейРаньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте – за 50 поездок нужно было отдать 750 рублейФото: Татьяна Коркина
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Некто, подписавшийся как Казанский студент, создал в интернете петицию за введение в столице Татарстана студенческого проездного.

- Во многих городах России существуют транспортные льготы для студентов. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске , Самаре и многих других крупных городах нашей страны. Казань часто называют столицей студенчества, однако возможности пользоваться общественным транспортом на льготных условиях у студентов Казани нет, - начинает автор сообщения.

Он отмечает, что раньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте – за 50 поездок нужно было отдать 750 рублей. Однако сейчас он в процессе отмены.

От этого шага «казанский студент» ожидает два главных эффекта. Во-первых, повышение привлекательности республики для студентов из других регионов и стран. Во-вторых, повышение мобильности студентов, которая отразится на качестве подготовки кадров.

На данный момент петицию подписали уже 440 человек.

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