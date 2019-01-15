Жителей Казани бесплатно обучат английскому, китайскому и турецкому языкам

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-15T13:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани объявлено о наборе всех желающих на бесплатные курсы по обучению английскому, китайскому и турецкому языкам. Занятия проводит Культурно-просветительский центр имени святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Сообщается, что уроки начнутся уже в ближайшее время. Например, желание изучать китайский язык изъявили уже 17 человек.

Сообщается, что занятия будут проходить один раз в неделю. Так, уроки по английскому языку намечены на вторники (для начального уровня), на среды (для уровня Intermediate) и на четверг (для продвинутого уровня). Для того, чтобы понять какой уровень подойдет слушателям курсов, нужно пройти тест.

В свою очередь уроки по китайскому языку будут проходить по четвергам или пятница, а расписание занятий по турецкому пока еще уточняется. Кроме того, для живущих в столице Татарстана иностранцев организуют уроки русского языка.

Телефон для записи на курсы: 8-937-777-66-44.