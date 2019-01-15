2019-01-15T15:46:49+03:00
Общество

В Казани сотрудники ГИБДД подарили автолюльку роженнице, которую сопровождали в больницу с сиреной и мигалками

В итоге успели вовремя, родился мальчик [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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На выписку мамы и ее сына вместе со счастливым отцом в Перинатальный центр РКБ пришли сотрудники ГИБДД УМВД Казани. Офицеры были не с пустыми руками. Они подарили автолюльку для мальчика, которому помогли появиться на свет.

Все произошло 10 января, когда к патрульному экипажу на улице Вахитова в Казани подъехал автомобиль. Водитель попросил помощи - его супруга начала рожать прямо во время поездки, и им необходимо срочно добраться до Перинатального центра РКБ. Автоинспекторы сопроводили супругов с сиреной и мигалками, а затем вернулись к месту несения службы. Женщина благополучно родила сына.

Во время выписки офицеры полка ДПС ГИБДД УМВД Казани вручили автолюльку родителям – Виктору и Гузель Калыгиным. Они поздравили семью с пополнением и призвали всегда обеспечить безопасность юного пассажира во время поездок в автомобиле. Галыгины сердечно поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за их умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье.

В Казани сотрудники ГИБДД подарили автолюльку роженнице, которую сопровождали в больницу с сиреной и мигалками.МВД по РТ

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