Сломал челюсть и изнасиловал: в Чувашии бездомного приговорили к 8 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-15T13:37:32+03:00

При вынесении приговора было учтено наличие у мужчины непогашенной судимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее он уже был судим и вышел на свободу лишь в феврале 2018 года

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Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью – в этом признали виновным 34-летнего нигде неработающего бездомного.

Так, вечером 29 июля 2018 года в Новочебоксарске в одном из домов пьяный мужчина избил 49-летнюю местную жительницу, сломав ей при этом нижнюю челюсть.

После этого осужденный завел женщину в комнату, где они живет, и угрожая убийством изнасиловал ее и надругался.

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

При этом отмечается, что насильник имел непогашенную судимость. В 2006 году его за убийство приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. На свободу мужчина вышел лишь в феврале 2018 года. Буквально через полгода он вновь совершил преступление.