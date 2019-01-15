Сломал челюсть и изнасиловал: в Чувашии бездомного приговорили к 8 годам колонии
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью – в этом признали виновным 34-летнего нигде неработающего бездомного.
Так, вечером 29 июля 2018 года в Новочебоксарске в одном из домов пьяный мужчина избил 49-летнюю местную жительницу, сломав ей при этом нижнюю челюсть.
После этого осужденный завел женщину в комнату, где они живет, и угрожая убийством изнасиловал ее и надругался.
- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
При этом отмечается, что насильник имел непогашенную судимость. В 2006 году его за убийство приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. На свободу мужчина вышел лишь в феврале 2018 года. Буквально через полгода он вновь совершил преступление.