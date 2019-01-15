2019-01-15T12:50:27+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю выросла в два раза

В числе обратившихся к врачам преимущественно дети
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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В Татарстане растет количество заболевших ОРВИ. Так, только за прошедшую неделю в республике зарегистрировали 12867 случаев. А это, между прочим, в два раза больше, чем до новогодних каникул.

При этом, несмотря на рост числа больных, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 17,2%.

- Можно говорить о благополучии. С точки зрения формальной эпидемиологии, нет предпосылок для эпидемии, но мы видим, что заболеваемость за одну неделю выросла в два раза, - пояснил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.

Стоит отметить, что болеют ОРВИ преимущественно дети. Как пояснил первый замминистра здравоохранения РТ, это связано с тем, что после продолжительных новогодних каникул дети вернулись в детские сады и школы.

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