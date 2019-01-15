Генплан Набережных Челнов за 21 миллион рублей разработает КГАСУ
В открытом конкурсе татарстанский вуз опередил институт из Санкт-Петербурга
Начальная стоимость контракта составляла порядка 23 миллионов рублей
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) подготовит генеральный план Набережных Челнов. На эти цели из бюджета города уже выделен 21 миллион рублей.
Татарстанский вуз выиграл в открытом конкурсе, предложив за свои услуги наименьшую цену. Известно, что начальная стоимость контракта составляла порядка 23 миллионов рублей. Так, КГАСУ опередил своего конкурента - научно-исследовательский институт перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.
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