Генплан Набережных Челнов за 21 миллион рублей разработает КГАСУ

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-15T13:08:14+03:00

В открытом конкурсе татарстанский вуз опередил институт из Санкт-Петербурга

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Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) подготовит генеральный план Набережных Челнов. На эти цели из бюджета города уже выделен 21 миллион рублей.

Татарстанский вуз выиграл в открытом конкурсе, предложив за свои услуги наименьшую цену. Известно, что начальная стоимость контракта составляла порядка 23 миллионов рублей. Так, КГАСУ опередил своего конкурента - научно-исследовательский институт перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.