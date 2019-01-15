2019-01-15T18:31:38+03:00
Общество

Два района Казани 16 января оставят без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Света не будет с 8 утра и до 5 вечера.Света не будет с 8 утра и до 5 вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

16 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз света не будет в ряде домов Вахитовского и Советского районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Бехтерева, 4а (детский сад №49), Карла Фукса, 10, Япеева, 8/2, 10.

В эти же отрезок времени без электричества останутся дома в поселке Вознесенское в Советском районе, расположенные по улицам: Аргамак, переулок Армут, Ахмет-Хана Султана, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Вознесенская, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Заречная, Зарничная, Иман, Иркен, Ивана Кабушкина, Камская, переулок Кардашлек, Карлыгач, Миляшле, Назлы, Нардуган, Радужная, Связная, Снайперская, Тузганак, переулок Экият, Якташлар.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Марий Эл ради веников срубил пихты на 104 тысячи рублей
В Чебоксарах после ремонта открылся центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей
В Казани полицейские задержали любителя обворовывать УАЗики
Под Казанью в Раифском монастыре в Крещение откроется традиционный ледовый городок
В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли пенсионерке отыскать свой дом
Автоинспекторы Татарстана помогли тверскому водителю выбраться с фурой из сугроба
За 2018 год в Казани за нарушения ПДД на водителей общественного транспорта составили более 17 тысяч протоколов
В Казани до 30 января перекрыто движение на улицах поселка Плодопитомник
В Чувашии осудили водителя инкассаторского броневика, по чьей вине погибли три человека
Дакар-2019: Экипаж «КАМАЗ-Мастер» сохранил лидерство, несмотря на проигрыш в седьмом этапе
В июне "Рубин" выселят с "Казань Арены"
Владимиру Путину подарили хоккейную клюшку из Татарстана
На Татарстан, Чувашию и Марий Эл обрушится метель
В 2018 году в Татарстане на 500 миллионов рублей выросли доходы и расходы ФСС
В Казани автоинспекторы после погони задержали черный "Мерседес"