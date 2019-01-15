Два района Казани 16 января оставят без света

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-15T18:31:38+03:00

Света не будет с 8 утра и до 5 вечера. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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16 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз света не будет в ряде домов Вахитовского и Советского районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Бехтерева, 4а (детский сад №49), Карла Фукса, 10, Япеева, 8/2, 10.

В эти же отрезок времени без электричества останутся дома в поселке Вознесенское в Советском районе, расположенные по улицам: Аргамак, переулок Армут, Ахмет-Хана Султана, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Вознесенская, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Заречная, Зарничная, Иман, Иркен, Ивана Кабушкина, Камская, переулок Кардашлек, Карлыгач, Миляшле, Назлы, Нардуган, Радужная, Связная, Снайперская, Тузганак, переулок Экият, Якташлар.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.