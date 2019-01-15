На Крещение жителям Набережных Челнов предлагают обливаться освященной водой вне водоема

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-15T12:21:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах озвучили программу празднования Крещения в 2019 году. Так, 19 января в приходе «Преподобного Серафима Саровского» в 10:30 начнется Крестный ход и освящение воды в проруби на реке Мелекеска.

В приходе «Свято-Вознесенского Архиерейского подворья» с 1:30 до 2:15 состоится Крестный ход и освящение воды в Боровецком роднике. В 3:00 будет организован проезд автобуса от Свято-Вознесенского архиерейского подворья по проспекту Чулман до остановки «Автостанция».

Отметим, что официально, по данным МЧС, в татарстанском автограде организуют одну купель - на реке Мелекеске недалеко от храма Серафима Саровского. В городе ждут наплыва любителей окунуться в ледяную воду.

Впрочем, в связи с тем, что лед на водоемах не имеет необходимой толщины и структуры, по информации православного духовенства, допускается обливание освященной водой вне водоема. Во всех приходах будет организована раздача освященной воды.