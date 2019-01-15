В Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного соципотечного дома
Речь идёт о новостройке на проспекте Мира
Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана готовит к заселению в Нижнекамске еще два соципотечных дома на 280 квартирФото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 14 января, в 34-ом микрорайоне Нижнекамска состоялось заселение соципотечного дома № 121 по проспекту Мира. Заехать в новые квартиры смогли 120 семей.
Известно, что в доме десять этажей и три подъезда. Общая площадь всех квартир составляет порядка 7,5 тысяч квадратных метра. Отметим, что сейчас государственный жилищный фонд при президенте Татарстана готовит к заселению в Нижнекамске еще два соципотечных дома на 280 квартир.