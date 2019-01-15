Жители Набережных Челнов вторые в России по уверенности в завтрашнем дне
Казань разместилась на третьем месте
Доля тех россиян, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Финансовый университет при Правительстве России опубликовал результаты исследований настроений населения городов страны в прошедшем году.
Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска. Второе и третье место разделили Набережные Челны и Казань соответственно. Отметим, что по итогам декабря доля тех россиян, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82% (от определившихся с ответом). Вместе с тем 63% опрошенных полностью или в основном уверен в собственном будущем.