2019-01-15T14:02:58+03:00
Общество

Жители Набережных Челнов вторые в России по уверенности в завтрашнем дне

Казань разместилась на третьем месте
Алина ГАБДУЛИНА
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Доля тех россиян, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82%Доля тех россиян, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Финансовый университет при Правительстве России опубликовал результаты исследований настроений населения городов страны в прошедшем году.

Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска. Второе и третье место разделили Набережные Челны и Казань соответственно. Отметим, что по итогам декабря доля тех россиян, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82% (от определившихся с ответом). Вместе с тем 63% опрошенных полностью или в основном уверен в собственном будущем.

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