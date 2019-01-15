Из Казани открываются прямые авиарейсы в Салехард

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-15T11:30:17+03:00

Перелеты из Казани в Салехард будут осуществляться самолетах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Аэропорт Казани продолжает расширять географию полетов. Так, уже на этой неделе из столицы Татарстана можно будет улететь в Салехард. Полеты будут осуществляться один раз в неделю.

Так, из Казани самолет будет вылетать по пятницам в 3:45. Приземлиться в аэропорту Салехарда лайнер должен будет в 10:00. Обратный рейс запланирован на понедельник. Вылет из Салехарда - в 17:00. Приземлиться в Казани самолет должен будет в 19:30.

Отметим, что время указано для каждого аэропорта местное. Дело в том, что в Салехарде время на 2 часа опережает казанское. Таким образом, время в пути составит примерно 4,5 часа.

Перелеты из Казани в Салехард будут осуществляться самолетах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров.