Из Казани открываются прямые авиарейсы в Салехард
Аэропорт Казани продолжает расширять географию полетов. Так, уже на этой неделе из столицы Татарстана можно будет улететь в Салехард. Полеты будут осуществляться один раз в неделю.
Так, из Казани самолет будет вылетать по пятницам в 3:45. Приземлиться в аэропорту Салехарда лайнер должен будет в 10:00. Обратный рейс запланирован на понедельник. Вылет из Салехарда - в 17:00. Приземлиться в Казани самолет должен будет в 19:30.
Отметим, что время указано для каждого аэропорта местное. Дело в том, что в Салехарде время на 2 часа опережает казанское. Таким образом, время в пути составит примерно 4,5 часа.
Перелеты из Казани в Салехард будут осуществляться самолетах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров.