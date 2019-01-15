С жителя Татарстана банк требовал 2,7 миллиона рублей за просроченный кредит
Накануне в набережночелнинском городском суде рассмотрели дело по иску ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» к жителю татарстанского автограда.
Мужчина в свое время взял в банке кредит - 200 тысяч рублей под 0,11% в день. Вернуть всю сумму займа он должен был в мае 2017 года, но этого не сделал. В результате набежала кругленькая сумма долга 2,76 миллиона рублей. Из них основной долг - 133 тысячи, еще 144 тысячи - проценты и порядка 2,5 миллионов рублей - штрафные санкции.
Ответчик пытался доказать, что не мог оплатить платежи, так как банк обанкротился, а новых реквизитов ему никто не предоставил. Впрочем, истец указал обратное, новости о банкротстве банка и реквизиты для оплаты публиковались в СМИ.
В итоге суд сделал вывод, что заемщик не выплатил в сроки нужную сумму. Однако суд снизил сумму штрафных санкций в 62 раза - с 2,5 миллионов до 40 тысяч рублей. В итоге мужчине предстоит выплатить банку 318 тысяч рублей.