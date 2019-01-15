С жителя Татарстана банк требовал 2,7 миллиона рублей за просроченный кредит

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-15T11:15:32+03:00

Мужчина взял в кредит 200 тысяч рублей, а вернуть придется сумму более чем в 1,5 раза больше. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Впрочем, суд снизил эту сумму почти в девять раз

Изменить размер текста: A A

Накануне в набережночелнинском городском суде рассмотрели дело по иску ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» к жителю татарстанского автограда.

Мужчина в свое время взял в банке кредит - 200 тысяч рублей под 0,11% в день. Вернуть всю сумму займа он должен был в мае 2017 года, но этого не сделал. В результате набежала кругленькая сумма долга 2,76 миллиона рублей. Из них основной долг - 133 тысячи, еще 144 тысячи - проценты и порядка 2,5 миллионов рублей - штрафные санкции.

Ответчик пытался доказать, что не мог оплатить платежи, так как банк обанкротился, а новых реквизитов ему никто не предоставил. Впрочем, истец указал обратное, новости о банкротстве банка и реквизиты для оплаты публиковались в СМИ.

В итоге суд сделал вывод, что заемщик не выплатил в сроки нужную сумму. Однако суд снизил сумму штрафных санкций в 62 раза - с 2,5 миллионов до 40 тысяч рублей. В итоге мужчине предстоит выплатить банку 318 тысяч рублей.