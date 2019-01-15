23 января глава Чувашии выступит с ежегодным обращением к Госсовету

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-15T11:55:24+03:00

Он зачитает его в Театре оперы и балета

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23 января глава Чувашии Михаил Игнатьев выступит со своим девятым ежегодным обращением к Госсовету. Известно, что он зачитает его в Театре оперы и балета.

Лично Игнатьева будут слушать члены правительства, руководители органов власти, директора предприятий и организаций и общественные деятели. СМИ будут вести текстовую трансляцию на своих порталах.

При подготовке этой речи было учтено мнение жителей, общественных организаций и других институтов гражданского общества.