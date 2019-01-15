2019-01-15T11:55:24+03:00
Политика

23 января глава Чувашии выступит с ежегодным обращением к Госсовету

Он зачитает его в Театре оперы и балета
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: zampolit.comФото: zampolit.com
Изменить размер текста:

23 января глава Чувашии Михаил Игнатьев выступит со своим девятым ежегодным обращением к Госсовету. Известно, что он зачитает его в Театре оперы и балета.

Лично Игнатьева будут слушать члены правительства, руководители органов власти, директора предприятий и организаций и общественные деятели. СМИ будут вести текстовую трансляцию на своих порталах.

При подготовке этой речи было учтено мнение жителей, общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24