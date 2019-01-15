В Татарстане пенсионерку осудили за заведомо ложный донос

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-15T10:56:54+03:00

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В Набережных Челнах городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 61-летней пенсионерки. Женщину обвиняли в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Так, в ходе разбирательства выяснилось, что пенсионерка сообщила в полицию о том, что ее сосед по малосемейке проник в её комнату и украл мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

В содеянном женщина раскаялась, написав явку с повинной. Суд учел возраст обвиняемой и назначил ей наказание в виде штрафа.