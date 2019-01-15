Звезда сериалов «Склифосовский» и «Зайцев +1» стала актрисой театра из Набережных Челнов
Коллектив русского драматического театра «Мастеровые» пополнился новой актрисой. Так, выступать на сцене театра теперь будет Алена Якимова. Набережные Челны для актрисы не просто город. Она родилась и выросла именно в татарстанском автограде. В 2010 году окончила театральный институт имени Щукина, отучившись на курсе под руководством Родиона Овчинникова.
Получив диплом, Алена пришла в кинематограф, где ее дебютной работой стал сериал «Аманда О». Сейчас в творческом багаже актрисы множество ролей, от эпизодических до главных, в популярных фильмах и сериалах: «Спасти Босса», «Мой парень - Ангел», «Жены на тропе войны», «Зайцев +1», «Склифосовский», «Ангел или демон», «Любовь в розыске», «Последний из Магикян».