2019-01-15T10:28:56+03:00
Общество

Звезда сериалов «Склифосовский» и «Зайцев +1» стала актрисой театра из Набережных Челнов

Алена Якимова будет выступать на сцене театра «Мастеровые»
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: kino-teatr.ru.Фото: kino-teatr.ru.
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Коллектив русского драматического театра «Мастеровые» пополнился новой актрисой. Так, выступать на сцене театра теперь будет Алена Якимова. Набережные Челны для актрисы не просто город. Она родилась и выросла именно в татарстанском автограде. В 2010 году окончила театральный институт имени Щукина, отучившись на курсе под руководством Родиона Овчинникова.

Получив диплом, Алена пришла в кинематограф, где ее дебютной работой стал сериал «Аманда О». Сейчас в творческом багаже актрисы множество ролей, от эпизодических до главных, в популярных фильмах и сериалах: «Спасти Босса», «Мой парень - Ангел», «Жены на тропе войны», «Зайцев +1», «Склифосовский», «Ангел или демон», «Любовь в розыске», «Последний из Магикян».

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