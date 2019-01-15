В Казани скончался экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Фоату Ибатуллину было 70 лет
Фото: pixabay.com
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Бывший глава администраций Авиастроительного и Советского районов Казани Фоат Ибатуллин скончался на 71 году жизни. О трагической новости в понедельник, 14 января, сообщила мэрия города.
- Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким и разделяет горечь невосполнимой утраты, — отмечено в сообщении пресс-службы.
Известно, что Авиастроительный район Ибатуллин возглавлял с 1994 по 2005 год, а Ново-Сааиновский - в 2005 году. Помимо этого, с 2000 по 2004 год он был депутатом Госсовета Татарстана второго созыва