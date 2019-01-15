В Казани собака провалилась в выгребную яму, ее спасали сотрудники МЧС

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-15T09:54:48+03:00

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ЧП произошло 14 января в поселке Самосырово в Казани. В службу "112" позвонили владельцы собаки и сообщили, что их пес упал в выгребную яму возле дома №2 по улице Солнечной в поселке. Сами достать собаку они не могут - края ямы обледенели и они боятся провалиться в яму.

На место выехали спасатели Казанского поисково-спасательного отряда. Им удалось быстро вызволить пса из нечистот и передать его встревоженным владельцам, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. В этом происшествии никто не пострадал - собака выжила, но сильно испугалась.