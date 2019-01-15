2019-01-15T09:33:21+03:00
Происшествия

В Татарстане КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом

Автомобиль и локомотив получили повреждения
Лика ИСАЕВА
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Последствия столкновения поезда и КАМАЗаПоследствия столкновения поезда и КАМАЗаФото: МЧС Татарстана
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Авария с участием грузового поезда и КАМАЗа произошла 14 января в 15.30 на железнодорожном переезде между станциями Круглое Поле и Никашновка в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, водитель грузовика грубо нарушил ПДД - на нерегулируемом ж/д переезде проигнорировал приближение поезда и отправился наперерез составу.

В результате аварии погибших и пострадавших нет, но локомотив и грузовик получили значительные повреждения. У локомотива был поврежден метельник - отвал на передней части для сброса с железнодорожного пути посторонних предметов. Состав из 64 вагонов был отправлен по маршруту с другим электровозом, а поврежденный был отправлен в депо для ремонта.

Грузовик эвакуировали собственники транспортного средства.

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