2019-01-15T09:07:45+03:00
Происшествия

В Чебоксарах газовики с полицией вскрыли квартиру, из-за которой едва не взорвался пятиэтажный дом

Владельцы больше 10 дней не появлялись дома
Лика ИСАЕВА
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Плита в квартире была подключена к газовой трубе по гибкому шлангуПлита в квартире была подключена к газовой трубе по гибкому шлангуФото: Из материалов пресс-службы
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В Чебоксарах 11 дней жители одного из подъездов пятиэтажки на улице М.Залки были без газа. Вентиля перекрыли сотрудники газовой службы, когда жители дома услышали запах газа. Проверили квартиры в этом доме на предмет утечки опасного вещества, не удалось посетить одну из квартир - дверь никто не открыл. Тогда в целях безопасности потребителей газа в этом доме отключили от коммунальной услуги.

Владельцев квартиры так и не дождались. Дверь вскрывали вынуждено в присутствии полиции. Как оказалось, своевременно - газовую плиту в этой квартире подсоединили к газовой трубе при помощи гибкого шланга, и он отошел от соединительной муфты, произошла утечка вещества.

Сейчас квартира опечатана, проветрена и отсоединена от коммунальной услуги. Все остальные квартиры в этом доме вновь плучают газ.

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