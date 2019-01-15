2019-01-15T08:12:44+03:00
Здоровье

В Казани после болезни скончался основатель трансплантологии РТ Галеев Ринат

Заслуженному врачу России и Татарстана было 72 года
Лика ИСАЕВА
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Галеев Ринат скончался после продолжительной болезниГалеев Ринат скончался после продолжительной болезниФото: Из материалов пресс-службы
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Печальное известие пришло 14 января. На 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался Заслуженный врач России и Татарстана, член европейского и российского обществ урологов, трансплантологов и онкологов Галеев Ринат, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Из 72 лет свой жизни 40 Галеев посвятил медицинской деятельности, 30 лет возглавлял урологическое отделение и отделение пересадки почки РКБ. Он впервые в Татарстане в 1991 году провел успешную операцию по пересадке почки для девочки с терминальной стадией почечной недостаточности. Еще через два года в РКБ под его руководством был создан Центр трансплантации органов и тканей. Спустя 11 лет этот Центр был реорганизован в отделение пересадки почки. Возглавлять его поручили Ринату Галееву.

Доктор известен тем, что одним из первых в России выполнил сложную и до сих пор не проводимую в стране операцию по пересадке почки от живого родственного донора.

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