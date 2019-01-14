В новогодние праздники 2019 казанцы произвели мусора на 15% больше чем обычно

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-14T19:06:22+03:00

Всего из города было вывезено и утилизировано 98 тысяч кубометров отходов

Изменить размер текста: A A

Как подсчитал председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов, в новогодние праздники – с 30 декабря по 8 января, горожане произвели мусора на 15% больше чем в обычные дни.

Как сообщил чиновник на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана, за этот период было вывезено и утилизировано 98 тысяч кубометров отходов, работали порядка 130 мусоровозов. В усиленном режиме вывозили с 31 декабря по 2 января.

- Мусор как вывозился, так и вывозится. Мы в праздники ходили по дворам, проверяли, как идет работа. Локальные случаи отклонения от графика вывоза мусора были, но в целом ситуация по городу нормальная, - в свою очередь отметил руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.