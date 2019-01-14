2019-01-14T18:39:11+03:00
Общество

В Казани создадут свой научно-исследовательский центр по изучению деревянного народного зодчества

Об этом было заявлено на итоговой коллегии татарстанского комитета по охране объектов культурного наследия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В этот понедельник, 14 января, на итоговой коллегии татарстанского комитета по охране объектов культурного наследия его председатель Иван Гущин заявил о создании в Казани научно-исследовательского центра по изучению деревянного народного зодчества.

По словам чиновника, он будет действовать на базе КСУ.

Это начинание поддержал участвовавший в заседании коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Да, я согласен с главой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия – в том, что нам надо создать центр компетенций по деревянному зодчеству, - сказал глава республики.

По мнению Рустама Минниханова, это должен быть целый кластер, в который могут войти ресурсные центры и строительные колледжи.

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