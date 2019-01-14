15 января в двух районах Казани временно не будет света

14 Янв. 19:52 2019-01-14T19:52:08+03:00

Одной из причин неудобств в мэрии называют плановый ремонт линий электропередач Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Так без электричества останутся Вахитовский и Советский районы

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Во вторник, 15 января в ряде домов Вахитовского и Советского района временно отключат свет. Одной из причин неудобств в мэрии называют плановый ремонт линий электропередач.

В частности, с 10.00 до 17.00 света не будет в жилом доме по адресу улица Гафури, 5. А в период между 9.00 и 18.00 обесточат дома в садовом некоммерческом товариществе «Овощник» поселка Константиновка.

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