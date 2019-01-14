2019-01-14T17:01:59+03:00
Экономика

Имущество обанкротившегося Интехбанка в Татарстане было продано за 134,5 миллиона рублей

Так, например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 ушел с молотка за 1,7 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало имущество рухнувшего Интехбанка в Татарстане на общую сумму порядка 134,5 миллионов рублей.

В частности, одна казанская строительная компания выкупила у банкрота за 68,5 миллионов рублей фирму по продаже недвижимости. Помимо этого было продано три объекта недвижимости. Так, с молотка ушло нежилое помещение площадью 296 квадратных метров на Гостиничном проезде в Москве за 42,1 миллиона рублей. Также, 156-метровое помещение на улице Мира в Казани за 9 миллионов и недвижимость площадью 173 квадратных метров на казанской улице Губкина за 11,1 миллионов рублей.

Кроме того, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 был куплен за 1,7 миллиона рублей.

Отметим, что общая сумма установленных требований кредиторов Интехбанка на декабрь прошлого года составляла порядка 25,4 миллиарда рублей.

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