Банк ВТБ вновь получил награду Visa Global Service Quality

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-14T16:36:00+03:00

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Банк ВТБ стал победителем в номинации «Самый высокий уровень одобрения по международным операциям» международной программы Global Service Quality Awards, учрежденной платежной системой Visa.

Международные эксперты отметили рекордный уровень одобрения банком операций по картам Visa. ВТБ как эмитент дебетовых карт достиг результата 96,06% в части одобрения международных операций. Для ВТБ это уже не первая награда от Visa Global Service Quality.

По мнению жюри, параметры, которые банк устанавливает для подтверждения проводимых клиентами операций, достаточно лояльны, что позволяет одобрять максимальное количество транзакций при достаточном контроле уровня риска.

- Наш банк придерживается принципов долгосрочных взаимоотношений с клиентами и партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы нашей банковской картой можно было беспрепятственно пользоваться в любом месте и в любое время. Добиться высокого уровня одобрения операций ВТБ позволяет использование передового инструментария по противодействию мошенническим угрозам, - отметил член правления ВТБ Валерий Чулков.

В настоящее время в ВТБ действует нейросетевая онлайн-система мониторинга операций по платежным картам. Она является принципиально новым инструментом предотвращения мошеннической активностью. Помимо возможности принимать решение по операции за доли секунды, система обладает самообучающимся модулем, способным производить необходимые вычисления по оценке риска в сотни раз быстрее рядового специалиста.

СПРАВКА

Премия Visa Global Service Quality Performance Award была учреждена в 1992 году и присуждается финансовым учреждениям и процессинговым компании по всему миру за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям. Награды ежегодно удостаиваются лучшие банки-эмитенты пластиковых карт и процессинговые компании по результатам эффективности работы за год. Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.