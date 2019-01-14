Трековые гонки на "Кубок Салавата - 2019" в Татарстане пройдут 16-18 февраля

СЕГОДНЯ 17:34 2019-01-14T17:34:52+03:00

Большая часть призового фонда и стартовые взносы участников передадут детям, нуждающимся в помощи

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Трековые гонки «Кубок Салавата» пройдут на ипподроме Набережных Челнов с 16 по 18 февраля текущего года. Соревнование соберет сильнейших автогонщиков республики и близлежащих городов.

16 февраля в 14.00 состоится старт звезд, а 17 февраля в 10.00 – официальная церемония открытия турнира. Старт основных заездов намечет на 12.30 того же дня. Вход для зрителей бесплатный. Мероприятие по традиции проведет певец Салават Фатхутдинов.

«Кубок Салавата» - единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Известно, что большая часть призового фонда и стартовые взносы участников передадут детям, нуждающимся в помощи

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