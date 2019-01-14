В Татарстане больница выплатит 530 тысяч рублей за смерть новорожденного

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-14T17:13:30+03:00

Родители не согласны с назначенной компенсацией и собираются обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции

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В понедельник, 14 января, городской суд Альметьевска взыскал 530 тысяч рублей с местной детской больницы с перинатальным центром в пользу родителей умершей там новорожденной девочки.

- 220 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда плюс 110 тысяч рублей за нарушение прав как потребителя медуслуг присуждены маме младенца, 200 тысяч рублей — отцу, - сообщает некоммерческая правовая организация «Зона права».

Они также отмечают, что перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тысяч рублей каждому из истцов.

Родители не согласны с назначенной компенсацией и собираются обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

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