В Татарстане больница выплатит 530 тысяч рублей за смерть новорожденного
В понедельник, 14 января, городской суд Альметьевска взыскал 530 тысяч рублей с местной детской больницы с перинатальным центром в пользу родителей умершей там новорожденной девочки.
- 220 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда плюс 110 тысяч рублей за нарушение прав как потребителя медуслуг присуждены маме младенца, 200 тысяч рублей — отцу, - сообщает некоммерческая правовая организация «Зона права».
Они также отмечают, что перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тысяч рублей каждому из истцов.
Родители не согласны с назначенной компенсацией и собираются обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
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