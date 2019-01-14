Врио главы Башкортостана хочет, чтобы в следующие новогодние каникулы мэр Казани "рыдал"

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-14T16:04:44+03:00

Он попросил мэра Уфы усилить работу над праздничным оформлением в конце 2019 года

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В понедельник, 14 января, на заседании правительства Башкортостана обсуждалось новогоднее украшение городов и, в особенности, Уфы. Врио главы республики Радий Хабиров попросил мэра столицы Ульфата Мустафина усилить работу над праздничным оформлением в конце этого года.

Хабиров сделал акцент на том, что хочет, чтобы мэр Казани Ильсур Метшин буквально рыдал от новогодней красоты Уфы.

- Я хочу, чтобы на следующий год мэр красивого города в 520 километрах от нас рыдал. Ульфат Мансурович, удивите меня, удивите нас всех праздничной иллюминацией. Это шутки, конечно, но для того чтобы удивить, надо начинать работать уже сейчас, - добавил врио, передает «ГлавУфа»

Хабирова объяснил свое наставление тем, что настроение республики непосредственно зависит от настроения столицы. По его словам, у него радуется душа, когда молодежь и взрослые горожане гуляют по улицам и фотографируются.

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