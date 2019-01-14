В казанском парке «Черное озеро» кандидаты в мастера спорта и хореографы открывают школа фигурного катания
Обучать всех желающих будут в течение всей зимы
Записаться на занятия можно по телефону +7 (999) 163-02-21.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В столице Татарстана на катке парка «Черное озеро» начинает свою работу школа фигурного катания.
Обучать всех желающих будут кандидаты в мастера спорта и хореографы.
Они научат новичков стоять на коньках, а также раскроют секреты катания на них и более опытным любителям. Последних обучат сложным элементам, а также технике, которая пригодится при игре в хоккей. Сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Уроки будут проводить в течение всей зимы. Записаться на занятия можно по телефону +7 (999) 163-02-21.
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