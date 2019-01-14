В казанском парке «Черное озеро» кандидаты в мастера спорта и хореографы открывают школа фигурного катания

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-14T15:15:28+03:00

Записаться на занятия можно по телефону +7 (999) 163-02-21. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обучать всех желающих будут в течение всей зимы

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В столице Татарстана на катке парка «Черное озеро» начинает свою работу школа фигурного катания.

Обучать всех желающих будут кандидаты в мастера спорта и хореографы.

Они научат новичков стоять на коньках, а также раскроют секреты катания на них и более опытным любителям. Последних обучат сложным элементам, а также технике, которая пригодится при игре в хоккей. Сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Уроки будут проводить в течение всей зимы. Записаться на занятия можно по телефону +7 (999) 163-02-21.

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