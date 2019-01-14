В Чувашии экс-директора бани за хищение более миллиона рублей приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-14T15:40:42+03:00

Основную часть похищенных денег, он получил из кассы якобы для покупки дров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме того, он должен вернуть все деньги предприятию, которое он некогда возглавлял и обворовал

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Бывшего директора МУП «Банно-прачечный комплекс» Вурнарского района признали виновным в присвоении и краже более миллиона рублей.

Так, возглавляя муниципальное предприятие, мужчина с июня 2013 по сентябрь 2017 года похитил свыше 930 тысяч рублей. Эти деньги он получил из кассы комплекса за якобы покупку у семи местных жителей дров для отопления МУПа.

Также, директор в обход всех правил незаконно сдал свой автомобиль в аренду возглавляемому им предприятию. В итоге с августа 2016 года по сентябрь 2017 года благодаря этому он положил себе в карман 120 тысяч рублей.

Мало того, после увольнения мужчина, имея доступ к интернет-банкингу банно-прачечного комплекса тайно смог перечислить с его счета себе еще 17 тысяч рублей.

- Суд приговорил экс-директора к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Также в пользу указанного банно-прачечного комплекса по иску прокуратуры взыскана сумма причиненного ущерба.