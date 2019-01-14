Рустам Минниханов назначил двух замов для полномочного представителя Татарстана в России
Стало известно о новых назначениях, которые сделал после Нового года президент Татарстана Рустам Минниханов.
Так, в должностях заместителей полномочного представителя республики в России Равиля Ахметшина были утверждены Михаил Михалин и Эмиль Файзуллин.
Так, первый занимается координацией международных и экономических связей, а второй соответственно будет курировать взаимодействие с органами государственной власти по таким направлениям, как культура, образование и наука. Также Файзуллин займется и связями с общественностью.
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