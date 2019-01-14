СУ СКР Чувашии: он избил ее, ранил ножом, а после надругался и изнасиловал

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-14T14:54:04+03:00

В скором времени за все совершенное мужчина ответит в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждается, что все это с женщиной сделал не кто-нибудь, а ее муж

Изменить размер текста: A A

40-летнего жителя Новочебоксарска обвиняют сразу по четырем уголовным статьям: «умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью», «истязание», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, в ночь на 27 апреля прошлого года, будучи у себя дома, мужчина по пьяни жестоко избил свою жену. При этом он схватил ее за волосы и много раз бил ее головой о холодильник. Кроме того, супруг схватил нож и нанес им удар в живот женщины.

Но на этом мужчина не остановился. После совершенного он надругался над женой и изнасиловал.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он не признал, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом (подробности)