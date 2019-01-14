2019-01-14T14:54:04+03:00
Происшествия

СУ СКР Чувашии: он избил ее, ранил ножом, а после надругался и изнасиловал

Утверждается, что все это с женщиной сделал не кто-нибудь, а ее муж
Олег ЛУГОВОЙ
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В скором времени за все совершенное мужчина ответит в суде.В скором времени за все совершенное мужчина ответит в суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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40-летнего жителя Новочебоксарска обвиняют сразу по четырем уголовным статьям: «умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью», «истязание», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, в ночь на 27 апреля прошлого года, будучи у себя дома, мужчина по пьяни жестоко избил свою жену. При этом он схватил ее за волосы и много раз бил ее головой о холодильник. Кроме того, супруг схватил нож и нанес им удар в живот женщины.

Но на этом мужчина не остановился. После совершенного он надругался над женой и изнасиловал.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он не признал, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.

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