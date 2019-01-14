В Чувашии пенсионера будут судить по обвинению в секс-насилии над 4-летней девочкой

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-14T14:05:23+03:00

Отец ребенка вышел в магазин и попросил приятеля присмотреть за дочкой

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Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней – именно в этом обвиняют 64-летнего мужчину.

Так, согласно материалам уголовного дела, 11 августа прошлого года в городе Шумерля пенсионер находился в гостях своего знакомого. В один из моментов хозяину понадобилось ненадолго выйти магазин. Мужчина попросил гостя присмотреть за его 4-летней дочкой.

Когда отец вышел из квартиры обвиняемый надругался над ребенком, который в силу своего возраста не мог оказать никакого сопротивления.

- Мужчина был задержан и помещен под стражу. Его причастность к преступлению подтверждается, в том числе, показаниями потерпевшей и свидетелей, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.