В Чувашии пенсионера будут судить по обвинению в секс-насилии над 4-летней девочкой
Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней – именно в этом обвиняют 64-летнего мужчину.
Так, согласно материалам уголовного дела, 11 августа прошлого года в городе Шумерля пенсионер находился в гостях своего знакомого. В один из моментов хозяину понадобилось ненадолго выйти магазин. Мужчина попросил гостя присмотреть за его 4-летней дочкой.
Когда отец вышел из квартиры обвиняемый надругался над ребенком, который в силу своего возраста не мог оказать никакого сопротивления.
- Мужчина был задержан и помещен под стражу. Его причастность к преступлению подтверждается, в том числе, показаниями потерпевшей и свидетелей, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.