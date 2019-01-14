2019-01-14T18:06:40+03:00
Общество

В 2018 году из Чувашии за пределы России отправили 36 нелегальных мигрантов

Большая их часть - это уроженцы Узбекистана и Таджикистана
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас в центре временного содержания иностранных граждан лица, подлежащие выдворению, отсутствуютСейчас в центре временного содержания иностранных граждан лица, подлежащие выдворению, отсутствуютФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году из Чувашии было выдворено 36 нелегальных мигрантов. Большая их часть - это уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Помимо этого за пределы России из республики были отправлены также граждане Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана и Беларуси.

- Препровождение иностранных граждан осуществлялось в основном через международные аэропорты Москвы «Домодедово» и «Внуково» и аэропорт Казани, - сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Чувашии.

Ими отмечается также, что сейчас в центре временного содержания иностранных граждан лица, подлежащие выдворению, отсутствуют.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние праздники 2019 казанцы произвели мусора на 15% больше чем обычно
В Казани создадут свой научно-исследовательский центр по изучению деревянного народного зодчества
Прокурор Татарстана поручил проверить видео, на котором ученика не пускают в столовую
Трековые гонки на "Кубок Салавата - 2019" в Татарстане пройдут 16-18 февраля
В Татарстане больница выплатит 530 тысяч рублей за смерть новорожденного
Имущество обанкротившегося Интехбанка в Татарстане было продано за 134,5 миллиона рублей
В Чебоксарах эвакуировали детсад из-за игрушечной рации
Банк ВТБ вновь получил награду Visa Global Service Quality
Врио главы Башкортостана хочет, чтобы в следующие новогодние каникулы мэр Казани "рыдал"
В Чувашии экс-директора бани за хищение более миллиона рублей приговорили к колонии
В казанском парке «Черное озеро» кандидаты в мастера спорта и хореографы открывают школа фигурного катания
СУ СКР Чувашии: он избил ее, ранил ножом, а после надругался и изнасиловал
Рустам Минниханов назначил двух замов для полномочного представителя Татарстана в России
В Чувашии пенсионера будут судить по обвинению в секс-насилии над 4-летней девочкой
Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие