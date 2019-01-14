В 2018 году из Чувашии за пределы России отправили 36 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-14T18:06:40+03:00

Большая их часть - это уроженцы Узбекистана и Таджикистана

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В 2018 году из Чувашии было выдворено 36 нелегальных мигрантов. Большая их часть - это уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Помимо этого за пределы России из республики были отправлены также граждане Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана и Беларуси.

- Препровождение иностранных граждан осуществлялось в основном через международные аэропорты Москвы «Домодедово» и «Внуково» и аэропорт Казани, - сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Чувашии.

Ими отмечается также, что сейчас в центре временного содержания иностранных граждан лица, подлежащие выдворению, отсутствуют.

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