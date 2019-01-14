Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-14T13:53:45+03:00

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По информации на 14 января в Набережных Челнах имеется 224 пострадавших дольщика в домах ГК «ФОН» 65/06, 65/10 (блоки 3,4) и 65/03 (2,3 очередь). На деловом понедельнике в мэрии татарстанского Автограда отметили, что решить эту проблему планируется до 2020 года.

Так, в текущем году ГК «Евростиль» приступит к строительству жилого дома 65/10. А ГК «Профит» планирует возобновить строительство объекта 65/06. Вместе с тем, проблемы дольщиков дома 65/03 второй и третьей очереди будут решаться путем предоставления квартир компанией «Домкор».

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