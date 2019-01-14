В Казани повысилась стоимость проезда по "транспортной карте" и появились "безлимитки"

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-14T13:14:10+03:00

Уже отменен проездной за 750 рублей, который включал в себя 50 поездок в автобусе

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В скором времени в Казани повысится стоимость проезда в общественном транспорте по «транспортным картам». При этом у горожан появится возможность приобрести безлимитные проездные.

До конца января стоимость одной поездки в общественном транспорте по электронному проездному билету (ЭПБ) составит 23 рубля. Вместе с тем, известно, что уже отменен проездной за 750 рублей, который включал в себя 50 поездок в автобусе.

Отметим, что безлимитный проездной на все автобусные маршруты обойдется казанцам в 2,3 тысячи рублей, а неограниченное число поездок на наземном электротранспорте можно будет приобрести за 1,6 тысячи. При этом ЭПБ на один определенный маршрут трамвая или троллейбуса обойдется в 1,5 тысячи рублей, а на одно автобусное направление - 1,3 тысячи.