2019-01-14T13:14:10+03:00
Общество

В Казани повысилась стоимость проезда по "транспортной карте" и появились "безлимитки"

Уже отменен проездной за 750 рублей, который включал в себя 50 поездок в автобусе
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Безлимитный проездной на все автобусные маршруты обойдется казанцам в 2,3 тысячи рублейБезлимитный проездной на все автобусные маршруты обойдется казанцам в 2,3 тысячи рублейФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В скором времени в Казани повысится стоимость проезда в общественном транспорте по «транспортным картам». При этом у горожан появится возможность приобрести безлимитные проездные.

До конца января стоимость одной поездки в общественном транспорте по электронному проездному билету (ЭПБ) составит 23 рубля. Вместе с тем, известно, что уже отменен проездной за 750 рублей, который включал в себя 50 поездок в автобусе.

Отметим, что безлимитный проездной на все автобусные маршруты обойдется казанцам в 2,3 тысячи рублей, а неограниченное число поездок на наземном электротранспорте можно будет приобрести за 1,6 тысячи. При этом ЭПБ на один определенный маршрут трамвая или троллейбуса обойдется в 1,5 тысячи рублей, а на одно автобусное направление - 1,3 тысячи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие
В Татарстане иномарка на скорости влетела под припаркованную фуру
В Набережных Челнах пенсионеров бесплатно обучат скандинавской ходьбе
В Марий Эл адвокат научила свидетельницу, как обмануть суд
В Чебоксарах "Лада Калина" на "зебре" сбила женщину и ребенка
За новогодние праздники из Казани вывезли около 100 тысяч кубометров мусора
В Набережных Челнах суд арестовал агрессивного водителя, ударившего пешехода
В Казани мать и 15-летняя дочь отравились угарным газом
В Казани на Крещение Господне осветят воду в пяти иорданях
Уникальную операцию на суставе лошади провели казанские ветеринары
В Казани на Новый год побывали 150 тысяч туристов
В Казани от снега очистили 758 крыш
Казанским студентам рассказали, как спокойно и успешно сдать сессию
Крещение 2019 в Йошкар-Оле: где можно будет искупаться?
Жителям Казани расскажут о жизни без солнца
В 2019 году Татарстан обеспечит жильем 309 детей-сирот
Роспотренадзор по Татарстану бесплатно ответит на все вопросы предпринимателей
Немцев удивил факт прогулки жителя Казани на бронетранспортере на окраине города
Скончался экс-заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин
Старый Новый год 2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий